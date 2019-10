No puedo más que lamentarme por la forma en que la EMT ha tratado a la trabajadora despedida por el fraude de que ha sido víctima. La conozco personalmente. Es una de esas personas que muchas empresas se la rifarían por su profesionalidad. Lleva treinta y cinco años trabajando en la EMT y creo no equivocarme si digo que nunca ha tenido quejas esta empresa de ella. Es decir, se trata de alguien por quien tener gran consideración. ¡Pues no! Hay que buscar una cabeza de turco y, ¿a quién escoger? ¿A Grezzi? No, que es el que manda, y, desde luego, jamás pensará en dimitir; ¿a algún alto cargo de la EMT? Elige tú, que a mí me da la risa, no vaya a ser que el próximo chivo expiatorio sea yo. ¡Ya está! Carguemos el muerto a la que no está puesta a dedo, a la que no es «amiga» de nadie, a la que no puede luego decírselo a Fulanito o a Menganita, que tomará cartas en el asunto para ver quién se ha atrevido a tocar a su protegida. La presunción de inocencia sigue siendo en un bien escaso en España.