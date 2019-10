Ampa-gandia-conciertos

En referencia al artículo sobre las denuncias del Ampa del instituto María Enríquez en Gandia y los conciertos que actualmente tienen lugar allí: Es sorprendente que el Ampa del mismo instituto denuncia el peligro, los daños etc. que causan los conciertos en el instituto. Desconozco los gastos o beneficios para el instituto pero me sorprende porque entiendo que si se organizan unos conciertos en el instituto se supone que todo está hablado y arreglado de antemano, que todos los involucrados, dirección, Ampa, alumnos, ayuntamiento saben cómo, cuándo, quién... Quizás sería más provechoso si el Ampa no denunciara cosas que desde el principio estaban claras y desde luego en ningún momento peligroso para los alumnos (seguí desde mi terraza el montaje del escenario) y se preocupara más por otros temas, por ejemplo que los vecinos del instituto tenemos que aguantar cada día una música alta para llamar al recreo o su fin y eso desde las 8 de la mañana hasta las 22 de la noche.