Gueto o colegio

Erase una vez, un aprendiz de maestro que fue destinado atendiendo a su condición de maestro de primaria interino, a un colegio a las afueras de una gran ciudad, situado este cerca de su puerto de mar en el barrio de Nazaret. El primer día que llegó, quedó asombrado por la implicación de los profesores, que fueron a visitar a los niños y sus familias, interesándose por ellos y de paso recordarles el inminente comienzo de las clases. Algunas de esas familias viven en la más absoluta pobreza y carecen de los recursos mínimos para una vida digna. Familias que son acompañadas y ayudadas por asociaciones y ongs del barrio donde está situado el colegio. Pero eso es otra historia. La historia o cuento que quiero contar es real. Es el devenir diario de los profesores que se enfrentan día tras día a situaciones que en mis veinte años de profesión, no me había encontrado. Situaciones como amenazas, insultos, faltas de respeto, violencia en las aulas, (desnudarse, subirse en la mesa, tirarse por el suelo, salir y entrar de la clase sin permiso, tirar sillas y mesas por el suelo, romper el material escolar) por parte de unos alumnos que no conocen ni sienten el mínimo respeto hacia los profesionales que les intentan ayudar en su proceso de aprendizaje y formación. Hay que añadir también la falta de apoyo y atención por parte de los sucesivos equipos directivos hacia los profesores, que han tenido que enfrentarse y sufrir las consecuencias de estas situaciones solos ante el peligro, curiosa coincidencia con el título de una famosa película. Pero esto no es una película, es la vida real, año 2019 un colegio público de esta ciudad. y convirtiéndose el ambiente de trabajo en algo muy difícil de soportar.

Resulta curioso que el alumnado de este colegio proceda de diferentes poblaciones que tienen sus colegios públicos donde viven (poblaciones como Paterna, Benimamet, Burjassot, Xirivella y otros barrios alejados como Benimaclet, etc). Algunos de estos niños no han estado escolarizados nunca, por lo que necesitan un apoyo y una atención especial para la adquisición del lenguaje y un trato particular diferenciado para su integración con el resto del alumnado. Los profesores con la máxima educación, paciencia y respeto intentan hacer ver a los niños que sus conductas disruptivas, faltas de atención y violencia, son perjudiciales para el resto de la clase que se ve afectado ante la imposibilidad de hacer cualquier explicación o exposición de un contenido curricular adaptado al nivel de la clase. También cabe destacar que el retraso de la mayoría del alumnado sea dos o más cursos en todas las áreas y en especial en las de Lengua y Matemáticas, a los que hay que añadir el total desconocimiento del lenguaje por parte de un número significativo de alumnos que no han estado nunca escolarizados. Lo que hace que sea todavía más difícil la tarea del maestro.Es un problema complejo y de difícil solución, los profesores sufren y se ven superados en muchas ocasiones por la impotencia ate situaciones conflictivas de cierta gravedad, algunos incluso con lágrimas en los ojos.

En todos los colegios que he estado, ha sido el equipo directivo el que se ha ofrecido a ayudar al maestro, para que se sienta apoyado y valorado, pero parece también otra historia. Como dato creo importante, significar que el alumnado de este colegio se reparte en dos grupos principales un 80% rumanos y el resto gitanos y locales. Crear guetos no conduce a nada, pero puede que sin querer los estemos fomentando.

Dos apuntes para acabar:

Primero. Se les recoge en autobús, se les trae al colegio y por la tarde se les devuelve a sus casas, se les da almuerzo y comida, así como todo el material escolar y todo gratis.

Segundo. En el patio un niño presumía ante sus compañeros de que su padre tenía una pistola con balas de verdad y una metralleta.