És allò que devem fer en qualques operacions que ens suposen una despesa generosa, de quantitat, àdhuc menys. Si la qüestió és un llapis o una llibreta o un entrepà, hi ha cap problema, que també, perquè si compres un boli de primera marca per dos euros de més de tres centes pessetes, i al sendemà te´l veus a la tenda del costat per ú cinquanta, doncs pots considerar on vas a seguir triant útils. Cinquanta bolis al llarg de l´any signifiquen vint-i-cinc euros d´estalvi que li donen a la meua filla dos pantalons curts bons de camal. I açò que només en comentem de gomes i blocs i retoladors, perquè si has de canviar les quatre rodes al cotxe propi, que és un vehicle normal de 120 cavalls dit de luxe per a treballar de diari i que ja tens fa cinc anys i està necessitat d´una revisió de seguretat com fas sempre, però que ara et demana eixa sol.licitud de les quatre peces de rodament. En aquest punt, el pressupost s´ha de retocar i elaborar d´acord als preus i l´economia meua particular i familiar, conforme fan o deuen fer als llocs oficials com els ajuntaments o centres escolars o Generalitats o Hisendes públiques. Al meus cas i pel meu compte i risc he consultat amb cinc negocis de ciutats properes per a la catalogació i confecció d´un pressupost de quatre rodes per al meu cotxe. El ventall va des dels quatre cents euros fins als set cents, posades, equilibrades, alineades, i al carrer, una volta pagades. En dos o tres casos o quatre es tenien que demanar, o que la immediatesa estava descartada, incloent també una avançada de diners. Ara la decisió és meua, és nostra, per a elegir si anem a la casa oficial segura i econòmica o a una de les altres cases més o menys especialitzades però a partir de cinc cents euros en avant. Aquesta nit he de prendre una valoració contrastada a la tovallola i així el dilluns comencem la renovació. Els pressupostos municipals queden necessitats de subvenció i equilibri, estalviant sempre.