Prenguen deguda nota

La Ciutat de les Arts i les Ciències incrementa un 45% els ingressos d'explotació entre 2015 i 2019. El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), Enrique Vidal, ha afirmat que el complex s'ha convertit en referent en «divulgació científica i turisme de qualitat» així com la rendibilitat aconseguida en aquests quatre anys. Una notícia que als ciutadans ens porta el record que quan van arribar els nous polítics a la Comunitat van dir que aqueixa obra era un rotund fracàs i que només la seua execució va ser una excusa per a portar-se els diners els antics polítics i empresaris, ja que només presentaria demanades tots els anys. Per tot això els ciutadans donem gràcies als gestors pel bé que ho estan fent, per la qual cosa haurien de prendre bona nota els altres gestors, perquè no continuen creant i pujant els impostos, per al pagament de nòmines, ja que la inversió per a creació de llocs de treball no existeix, i els llocs creixen i creixen amb més impostos.