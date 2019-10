Concierto sin personalidades

El día 8 de Octubre a las 19:30 la Orquesta de Valencia nos amenizó una velada musical en conmemoración al 9 de Octubre. Al concierto no asistió ni el alcalde de València (Joan Ribó) ni el presidente de la Comunitat Valenciana (Ximo Puig).En cambio, a los demás actos sí que han asistido. Me parece indignante este hecho, ya que la música siempre queda como último recurso. Soy un estudiante de violín y tengo 15 años. Y me haría mucha ilusión que fuera publicado, ya que a los músicos nadie nos apoya. Muchas gracias.