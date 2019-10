La força de la gent, el valor de la diversitat

Ha passat el Nou d'Octubre. Un any més s'ha reivindicat un millor finançament, el corredor mediterrani, un tracte just per al poble valencià, respecte a les nostres institucions i a la nostra llengua pròpia. Des del Centre de Cultura Xinesa a València volem refermar el sentiment de valencianitat de totes les persones que vivim en una terra d'acollida, inclusiva, diversa i, en certa manera, germana en costums i negocis amb el nostre país d'origen. Nosaltres, la comunitat xinesa, a tot el món, hem celebrat el 70è aniversari de l'actual República Popular Xinesa, amb el ferm compromís de treballar per la prosperitat del nostre país i l'inequívoc propòsit d'erradicar la pobresa que durant segles ha patit la nació xinesa. La nostra voluntat és no perdre la nostra llengua i aconseguir que els nostres fills tinguen l'oportunitat d'aprendre-la i, per tant, conéixer-la i estimar-la. De la mateixa manera també volem ser i sentir-nos valencianes i valencians i esdevenir part de la vostra cultura, compartint els vostres valors i la vostra identitat. Volem desitjar-vos el millor per a totes i tots, agrair la invitació que ens heu lliurat de participar en la vostra festa gran del Nou d'Octubre i encoratjar-vos a continuar defensant les vostres institucions, sense les quals quedarieu orfes d'història i de futur. En nom de l'Associació Centre de Cultura Xinesa a València i del Col·legi Moquian Valencia, volem aprofitar l'avinentesa per a convidar-vos al proper mes de febrer a la celebració de l'any nou xinés. Rebeu la nostra més sincera consideració i una salutació ben cordial.