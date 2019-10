Són llocs de reunió, dispendi, i distensió. Hi podem jugar al dòmino i menjar uns cacauets amb olives trencades, amb ració de tramussos extra grans per a que la boca s'emplene prompte, i la cervesa. Quan hi torne me n´he d´encomanar una botella de litre per a mi sol, sense got, per anar tastant diferències i provar noves sensacions digestives, per notar el metabolisme mental si necessita un ajust de carn o verdura que ajude a ben pair la beguda. Des del cantó del carrer de València amb el de Carcaixent començo a contar i són en línia recta de circumval.lació distints punts de reflexió devant una copa o un entrepà de xorís o sépia a la planxa, amb referència al dels jubilats i els tres de la placeta, però sense afegir d´altres que són enclavats a ramals perpendiculars i deixant de banda altres tendes de venda de líquids elements. Bars des d´una punta fins al carrer curt i el de les Corts, arrodonint, i dintre d´una estadística bastant real, zones calentes en mil metres, que donen feina i mantenen uns horaris de treball amb les corresponentes contractacions quasi unitàriament familiars. Si a cada bar li posem una mitjana de dues centes consumicions diàries a dos euros per cap, en són quatre cents al dia, i per trenta dies que té el mes, dotze mil en una recta curta. Desbocant la imaginació per a trobar línies rectes i bars i efectes productius, vull pensar que tirant per baix anem a recollir un bon grapat d´euros arreu arreu però a repartir com a bons germans i a bones germanes. Hem de reconsiderar o tenir en compte els restaurants i clients que venen a deixar al local de serveis alimentaris i d´esplai, una quantitat superior als dos euros acordats. Açò que significa que l´acumulació d´ingressos per instal.lació hostalera va a disparar-se en uns quants muntons mensuals, però que resten a emprar les despeses de torcaboques i furgadents, a més dels impostos municipals i estatals ineludibles sense concessions. Hi ha diners a guanyar i amagar per qüestió de números sobre el paper. Va de bars. Sobre una dotzena, i tres que han hagut de tancar per imperatiu laboral; hi ha moviment econòmic a guanyar.