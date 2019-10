Ja está bé de comptes

La notícia que el deute valencià aconsegueix ja els 46.322 milions segons les dades que acaba de fer públics el Banc d'Espanya relatius al segon trimestre de l'any. La xifra manté a la Comunitat en el segon lloc en el rànquing d'autonomies més endeutades només per darrere de Catalunya. Com sempre el Consell manté que el finançament és la responsable del deute i que és responsabilitat dels anteriors mandataris, cosa que pot ser veritat, però ells almenys van invertir en obres que va donar ocupació, i que hui estan donant els seus fruits econòmics, cosa que no es pot dir d'aquests que no són capaces de crear res. Com a ciutadà valencià no deixe de pensar que els polítics només prometen a llarg termini, sent incapaços de solucionar els problemes actuals, però això sí, la crisi no els afecta en el sou, tenint com a objectiu el cobrament de la nomina i posar mes impostos als ciutadans, així que ja está bé de tanta xerrameca i de falses promeses, perquè resta per veure dimissions per incompliment d'objectius, ja que aparentment no els tenen.