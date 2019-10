Una cuestión religiosa

Leí en su día un artículo de Navarro de Luján titulado «¿Reavivarán otra vez la cuestión religiosa?» a tenor de los devaneos que alguna izquierda empieza a revivir sobre el tema del Estado laico. Me recuerda a la persona que conocí personalmente en el Corpus, al ya fallecido en Roma, el arzobispo-cardenal que lo fue de València, Agustín García Gasco, cuando fue a acompañar el féretro del santo Papa Juan Pablo II,-pienso de entonces que se fueron juntos-y dijo García Gascó en multitud de ocasiones claramente,y cuando las izquierdas en València empezaban con el laicismo, que una cosa era la aconfesionalidad del Estado y otra el Estado laicista, perseguidor sobre todo de la religión católica. Recuerdo que le apoyé en sus comentarios por escrito y en un periódico local de mi ciudad. Además, observo por el artículo citado y en cuestión, que el PSOE actualmente parece no enterarse de las relaciones Iglesia-Estado, que están regidas por los acuerdos escritos en 1979, ya que el último Concordato vigente con la Santa Sede es de 1953. El artículo de Navarro de Luján no tiene desperdicio, pues concluye certeramente diciendo «que los políticos deben gobernar para todos, y no crear elementos de fricción, y cuando el ordenamiento jurídico vigente le ha dado (al tema en cuestión), una solución armónica, que no excluye a nadie y permite integrar las diversas ideas y creencias».