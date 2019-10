Barcelona fracturada

Barcelona, querida, ¿Qué te están haciendo? Ellos que tanto dicen que te quieren, llevan ya siete noches destrozándote sin compasión alguna, ardiendo el mobiliario urbano pagado por todos los ciudadanos. Ellos, que tanto se quejan de despilfarros y de que el gobierno les roba, ellos que hace un mes estaban manifestándose contra el cambio climático, ahora queman plástico, hierro y un sinfín de objetos varios. Esto es un sin sentido. Siento añoranza al recordar las Olimpiadas del 92, dónde todo el mundo permanecía unido, dónde la paz reinaba y el respeto iba siempre por bandera. Cuando todos cantábamos Amigos Para Siempre desde cualquier punta del país e incluso a nivel internacional. Pero ya no. Ya no podemos ser amigos porque el respeto se ha perdido, ya no podemos expresar nuestros sentimientos sin que nos tachen de fachas o sin que nos insulten, pero, sin embargo, nosotros siempre os hemos respetado y escuchado y hemos tenido que permitir que nuestro gobierno, La Generalitat solo ampare a un único sector de Cataluña. Siento tristeza e impotencia, ya que nadie se ha parado a pensar en los muchos catalanes que aman España, de esta manera han conseguido dividir Cataluña, haciéndola exclusivamente del sector independentista y fomentando el odio hacia nosotros. Han llevado al independentismo el himno catalán y han hecho de la diada de Cataluña un día independentista. En esta Cataluña ya no hay lugar para nosotros ya que, vosotros queréis la independencia a toda costa, apropiándoos de las tradiciones e incluso hundiendo nuestra ciudad violentamente, cargándoos así el turismo, principal ingreso del que vive Barcelona.