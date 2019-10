Sabotatge a les botigues de Barcelona

Sóc dels que pensa que la manifestació pacífica, siga de l'ordre que siga és respectable. El fet de manifestar el desacord contra una decisió judicial, un desnonament, un acomiadament col·lectiu o qualsevol criteri és, o ha de ser respectable. Ara bé, la violència entranya contestació. Evidentment després dels dispositius audiovisuals establerts per tota Barcelona, no és, ni de bon tros respectable el sabotatge com el vist a les televisions. Un estat en què es permeta o no es puga fer front a aquesta situació, és un estat fallit. La violència patida els darrers dies, la fermesa del Conseller d'Interior i la coordinació entre els organismes de l'estat i la Generalitat han donat el seu fruit. És evident que alguna persona amb el seu silenci o potser amb la seua ambigüitat als violents no fa res de profit en esmenar una situació que port desencadenar en el vandalisme més violent i sobretot en el sabotatge a empreses, botigues i diversos establiments privats o públics Les imatges parlen per si mateix. Això d'anar amb una televisió al coll, mòbils o dispositius electrònics, no té res a veure amb aquells que es manifesten per unes idees, per un país, per una identitat o per qualsevol altre tipus de reivindicació respectable. El límit entre el dret de manifestació i el vandalisme no ha de ser qüestionat, i evidentment aquest vandalisme ha de ser afrontat des de l'inici amb la màxima contundència. No crec, ni de lluny, que els vàndals que anaven amb els electrodomèstics cap a casa, amagant-los per a emportar-se.ls representen res. No, jo dic no a aquesta gent. Aquells que entraren a robar en les botigues i que, amb els seus robatoris intenten desestabilitzar unes idees, ni son respectables ni fan res de bé a unes idees, que evidentment son respectables –encara que jo no combregue amb elles- i produiran cap bé en la societat futura. Evidentment el que furta una televisió ja no segueix manifestant-se, ni per Catalunya ni per Espanya. Aquesta gent és perillosa i si es permet això, o no s'actua amb tot l'estat de dret, siga del país que siga, el futur dels nostres fills i filles està acabat.