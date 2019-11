¿La ley engendra violencia?

Si la aplicación de una ley genera una respuesta violenta, cabrá preguntarse si esa ley está basada en la verdad y en la búsqueda del bien común. De ser así, el acto violento que se genera al ser sancionada su transgresión estaría infundado y sería sancionable. ¿Y si se tratara de una ley injusta, basada en los intereses particulares de los que ostentan el poder? Pues tampoco estaría justificado el uso de la violencia, a no ser que peligrara la vida misma, ya que en nuestro país existen los mecanismos legales necesarios para derogar cualquier ley de forma pacífica y democrática. Es por eso por lo que los independentistas catalanes, ante la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo contra los políticos que se saltaron la ley, deberían utilizar el cauce democrático que nuestro Estado de derecho les brinda para poder cambiar la actual Constitución, nuestro modelo de Estado, y conseguir así su ansiada independencia. Por eso, los actos vandálicos que se están dando en Cataluña no tienen justificación alguna. Vivimos en un país democrático, con unas reglas de juego que han de acatar también los independentistas catalanes. Y no lo quieren hacer porque son defensores de un nuevo totalitarismo que pretende imponer el caos y la anarquía. Su única pretensión es que al final solo se escuche una voz, su «ordeno y mando» dictatorial.