Ha cerrado la librería de Juanito, en el CC Las Américas de Torrent. Cuando me he enterado he sentido mucha nostalgia, me ha hecho recordar las mañanas que iba allí con mis hijas a desayunar y leer el periódico: han pasado más de 20 años y se me han agolpado miles de recuerdos de aquellos años ya lejanos, en que las niñas, apenas tenían 3 y 5 añitos. Cuando había cola para comprar el periódico, mi pequeña, en ocasiones, me decía «dame el dinero que me cuelo y como soy pequeñita me dejan». Acabábamos de trasladarnos a la nueva casa en El Vedat y era agradable tener de vecinos a unos amigos que, también, eran compañeros de la oficina. Hemos comprado libros, revistas, periódicos, material para la escuela de las niñas€ Hemos conversado de esto y de aquello, y de todo un poco, hemos visto pasar a cantidad de gente porque entre la librería y el bar-cafetería, que regentaban, aquello llegó a ser un hervidero de gente de todo tipo. Hasta siempre Juanito, Carlos, Ángela y Lola.