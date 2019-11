Tot té solució

El dragatge de l'Albufera per a evitar que desaparega xoca amb el risc ambiental i els 300 milions de cost. Estic d'acord amb Herminio Boira que assegura que dragar és la solució, perquè és el que es cap a amb freqüència no fa molt temps amb una plataforma, una retro i una barca que transportava el fang i sediments del fons del llac de l'Albufera, i jamas es comente que anara tòxics ni que el seu cost anara tan exagerat . També recorde que els caçadors i uns altres no estaven conforme per que era un lloc de caça i de cria d'ocells. És per això pel que pense que hi ha altres interessos al marge del cost que diuen. En una paraula quan les coses s'han de fer, no cal donar-los tantes voltes, però quan és el contrari, sempre hi haurà arguments per a justificar-ho , i hui per desgràcia aquests són molt abundant i ningú vol banyar-se, amb solucions que tinguen un cost econòmic ni modificacions en la naturalesa o en l'aiguamoll valencià, a pesar que pot produir-se inundacions en cas que l'Albufera pujara de nivell, arribant l'aigua a poblacions i arrossars, a pesar que alguns pensen que el llac té els anys comptats per estar al costat de València, mentre que uns altres pensa que si els valencians volen, l'Albufera té solució.