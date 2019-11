El Defensor del Pueblo está revisando el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de València por sus deficiencias en los aseos (que carecen de privacidad); una ubicación que no garantiza la inmediatez en su acceso y un sistema de ventilación que lanza el aire caliente al patio de mujere . De principio hay cosas que no termino de entender, ya que los ciudadanos, en nuestra vida diaria tenemos esos mismos problemas, ya que nos encontramos que no hay servicios públicos gratuitos, sino de pago como es el caso de la estación de ferrocarril del Norte de Valencia o tenemos la obligación al consumo en bares y restaurantes con números en la factura que hay que marcar para acceder al aseo, y por si esto fuera poco en oficinas de empleo no hay aseos públicos para las personas que llegan para ser atendidas, y que muchas de ella esperan horas. Refiriéndome al calor de las rejillas de los patios de el CIE, es posible que sea por el aire acondicionado del interior, que como todos sabemos el aire que sale al exterior siempre es caliente, como se puede comprobar yendo andando por las aceras.

Tal vez por esta razón Grecia, a dictaminado cerrar el campo de refugiados, es decir los CIE para los migrante que llegan a sus costas, en cambio en España tenemos funcionarios que están diariamente revisando las quejas de estas personas, para ver si las condiciones de vida de los internos son las adecuadas, levantado acta, de las deficiencias detectadas. En definitiva, que tenemos que hacer los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos los sueldos de funcionarios y el mantenimiento de todas estas personas que tantas deficiencias tienen. «Posiblemente tengamos que estar en una ONG» para ser entendidos, de la misma manera, por nuestras autoridades.