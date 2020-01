Falta de respeto a la convivencia

Siendo las 6 de la mañana del martes 21/1/2020, realizada una llamada a la policía local de Algemesí diciendo que un coche me impide salir del garaje, la agente me dice que tan pronto sea posible mandará una patrulla, pues están en un servicio urgente. 6'30 de la mañana vuelvo a llamar, la agente muy amable me comunica que la patrulla sigue en el servicio anterior, A las 7'30 de la mañana consigo salir con mi coche. ¿Falta policía? No, lo que sobra es gente que no respeta la más mínima convivencia, para vivir con un poco de sentido común. Mi pregunta es ¿se puede denunciar ahora que ya ha pasado todo (1,30 horas esperando) o me espero a la próxima?