¿Es el covid-19 la verdadera pandemia?

Desde diciembre del 2019 los focos de los medios de comunicación se centran en el coronavirus, el cual tiene origen en Wuhan y se ha extendido rápidamente, arrasando con muchas vidas, pero ¿es esta la verdadera pandemia?

La verdadera pandemia que habita el planeta desde hace mucho tiempo es el egoísmo de la sociedad, el cual ha salido a la luz con la crisis del covid-19. Gracias a esta situación se ha desenmascarado al ser humano. La mentalidad del "como no me mata no me importa" demuestra el estado deplorable de los valores de la sociedad, así como el hecho de que las personas arrasen con los supermercados e incluso con los estancos, causa del pánico colectivo.

También deja mucho que desear que las personas asocien el estado de cuarentena con vacaciones al ir de copas o viajando a otras partes de España por la playa u otros motivos. La verdadera pregunta es ¿qué está arruinando más a la sociedad, su egoísmo o el coronavirus?