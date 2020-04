Els ducs són mussols grans, i vull suposar que el racó del duc, a La Safor, és referit a aquests tipus d´ocells rapinyaires, perquè els rapinyairots varen ser els ducs de l´alba, de la ciutat del Tormes riu, els quals per dret de conquesta i pel plaer de l´entrecuix arribaren a fotre a mitja Europa, amb elegància noble de llinatge esvelt per la gràcia de la nyenya de les armes. Tot açò abans del felip corcó de la Ciutat de Xàtiva que ens en va donar per a la crema i molt més dels marjals del voltant, encara que la recuperació pública constant és una meravella de les sorres que pul.lulen per la serra dels barrancs del Llop i enllà la part del Pla, del sud de la polseguera dels musulmans. I hi són les duquesses, amb major composició i suficiència per la femineïtat puixant, les que em rebel.len i en contrasten els protocols de la reialesa obsoleta mantinguda encara. Quan torni a néixer, una altra de les coses que vull aplegar a ser és Gran d´Espanya per la Gràcia Honorable del Rec, però des del cor que els donin pel sac a totes i a tots, doncs a les dues nacions des de temps immemorials sempre han estat els de dalt i els de baix, pocs baixen i totes volen pujar, normal en una societat progressista, però sabent que li hem de fúmer la malversació dels fons comuns, i la perruca que li tapa el bony del clatell. Cap duc, fora el rec, sense senyor, visca el meu poble. L´acudit sense massa pretensió és que per la banda esquerra de l´albereda, pel devant del jardí del cul cagat, passejaven un fill i son pare, la mare estava al carrer Major. En això el pare que guipa una xicota amb uns caminars que embolicava i amb un vestit que enterbolia, i li va soltar una mica esforçat Quin cul!! que dus tan bonic!. El xiquet al cap d´uns segons li comenta que acaba de dir una paraulota, cul. Però el pare agafat en falta li contesta que allò que ha dit és duc, referint-se a un ocell que hi havia a un arbre. A partir d´aquí s'envisquen pare i fill vinga a preguntes i respostes pacients respecte a fisonomies, fins que el pare acaba dient i reconeixent que efectivament ha dit CUL. L'Albereda també hi està tancada, i el camp de futbol, i la piscina. A casa que plou.