Si bien es cierto que la crisis del coronavirus ha arrastrado a nuestra sociedad hasta límites insospechados, también ha empujado a la solidaridad ciudadana hasta extremos que nadie creía posibles. No nos dejan de llegar noticias de caridad humana por todos lados, desde los esperados aplausos a las ocho de la tarde hasta incontables ciudadanos anónimos que se ofrecen a las personas más vulnerables para realizar por ellos servicios básicos y evitar así su exposición frente al famoso virus. Si la emoción me empaña los ojos cuando veo en el telediario la alegría de los sanitarios al despedir a un paciente que, tras una larga lucha, se ha curado; no me imagino la emoción de ellos, que tras invertir horas y horas de esfuerzo (muchas veces sin resultados) y a pesar del cansancio físico y psicológico no se dan por vencidos, se deben a sus pacientes. Ellos y ellas son solo uno de los ejemplos de toda la gente que, en este momento tan clave para el mundo entero, se están sobreponiendo a ellos mismos, a su comodidad y a sus deseos individuales por el hermano desconocido y necesitado. Es hermoso ver cómo de este tiempo aciago las personas han sido capaces de sacar el arma que cura todos los males: el amor, la cercanía, la empatía, la positividad. Hemos sido expuestos a un agresivo virus de la noche a la mañana y lo único que nos ha quedado ha sido volvernos más humanos y cuidarnos los unos a los otros.