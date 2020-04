Por favor, piensen en nosotros

Estamos encerrados en casa sin poder salir a la calle: Para entretenernos casi todas las cadenas están a todas horas del día comentando las personas que ha muerto o que tienen síntomas o han sido dadas de alta, ya que no les basta con que lo den en las noticias. Es decir entre conexiones a hospitales residencias y comunicados políticos que parecen que esta en campaña electoral, nos tienen enganchado a un mismo tema, sin pensar que hay familias enteras encerradas en casas, que les gustaría pesar lo menos posible en ello, y pasar las horas con algo mas alegre que la dichosa enfermedad de coronavirus.

Por todo ello no me extraña que las personas cansadas de ver y oír siempre lo mismo, se enganche en Internet para ver otro tipo de cosas y se colapse el sistema. Por lo que ruego que pensando en otro tipo de gente que están acostumbradas a ver programas de entretenimiento les dediquen unas horas, cosa que se los agradecerán.