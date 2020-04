Quan vulguis que el teu cabell es torni d´àngel, utilitza l´esponja suau elaborada pels simis de la col.lecció. Si la teua pell t´agrada un mos sols, posa-li l´embolic del paper de la meravella, amb colors canviants. Per a que arribis a l´hora sense necessitat de que t´avisin, posa´t a la monyica el rellotge de tardor de precisió íntima. Aleshores tingues el suquet de peix al palp de greix i calor, hi ha que tastar el perol de bricolatge natural en totes les celebracions, ens ho demanaràs. Mira que la pilota vaja lluny amb les brancatges, les sabates sempre a mida i la força escaient a les teues cames. I així els minuts que els doni la gana i ombra mala als responsables, per dir qualque trellat, de la publicitat al caixó televisiu. Entre tros i tros de sèrie o de pel.lícula, solen fer esplais per a castigar els esprits amb anuncis de perfums, cotxes, detergents, menjars, consecucions i esdeveniments, idees impròpies i les que carreguen, amb una impenitent impunitat, sense cap tipus de control, només anunci rere anunci, paraula per frase, per a que uses o compres el que l´empresa fabricant et proposa siga roïn o dolent. A la televisió comarcal el mateix, però amb la suavitat que dona la simplicitat del sistema emprat perquè hi ha poc per a repartir, i quasi sempre amb el soroll femení d´una veu afuada de timbre nasal o el xicot que se les repartix benvolent sense recança. Si has de mirar al sol, quan tingues l´ombra clara, vine a la font de La Dula, et refrescaràs sovint perquè encara raja l´aigua de Bellús, pel pantà sèquia avall. La façana de l´edifici del poble, el municipal de l´ajuntament, està plena de bandes confeccionades per a impactar els ulls i la ment dels passejadors i conductores, amb missatges informadors al.lusius a aplecs i actuacions locals que tothom ha de veure i comprovar. Per panell cobraran uns tres cents euros tirant per baix, una magarrufa exacta també per a repartir a les bones i valentes. De moment una única senyal, sols un missatge de que tot anirà bé, però quedat en ta casa.