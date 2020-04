En la cola de la sanidad en Europa

Los medios de comunicación nos están aportando multitud de noticias acerca del Coronavirus. Hubo una en concreto que me llamó la atención, y es que España es uno de los países que está a la cola de Europa en dotación de camas por cada 1000 habitantes y que el número de sanitarios que actualmente trabajan en nuestro país es inferior al que realmente debería ejercer. Así que me surgen varias preguntas que realizar. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué en algo tan serio como la sanidad tenemos estas deficiencias? ¿Por qué se forman sanitarios con un nivel de formación alto para que sean otros países los que les dan la posibilidad de ejercer como profesionales? Los gobiernos, tanto el actual como los anteriores, todos los que han ido sumando para llegar a esta situación ¿realmente han hecho lo que tenían que hacer? Espero que esto sirva para que a partir de ahora se destine más presupuesto a lo que realmente es importante, ya que estas decisiones pueden suponer la pérdida de vidas y si el sistema sanitario actual fuera más eficiente posiblemente alguna de estas vidas no se perderían; a pesar del gran esfuerzo que nos consta que están realizando los sanitarios de este País.