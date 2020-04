Coronavirus y animales de compañía

Todos los amantes de los animales están preocupados por si sus mascotas pudiesen contraer el famoso COVID-19. Hasta ahora no existen evidencias científicas que indiquen que las mascotas sean portadoras o transmisoras del coronavirus. Mucha gente está confundida, ya que existe un coronavirus canino que no tiene nada que ver con el nuestro. Es una enfermedad viral intestinal y los síntomas no se parecen a los del COVID-19. Así que como colaboradora de varias protectoras, os pido que no utilicéis esto como excusa para seguir abandonándolas. No hay nada mejor que la compañía de tu mascota, en estos días tan desagradables y difíciles. No te deshagas cruelmente de ellas utilizando este argumento y disfrútalas en la lucha contra el COVID-19 ¡NO AL ABANDONO!