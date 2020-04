El deporte necesita volver a la esencia

En esta sociedad occidental hemos generado héroes o modelos de barro por supuesto en el ámbito del deporte también, como si nuestra sociedad necesitara algun espacio de justificación. Se ha hablado mucho de los valores del deporte y su practica , etc.. pero vemos diariamente cómo deportistas se han drogado o dopado, otros se saltan la cuarentena, hemos visto asuntos de abusos a menores, de extorsiones, negocios corruptos , amaño de partidos , manipulación de competiciones y etc...

La delincuencia ha entrado de lleno en este lugar de supuesta realización personal. La investigación policial en esta materia no da a basto. Nos enfrentamos a veces a un fraude global en la escala deportiva donde ya se puede dudar si el ganador del tour es realmente el ganador. Es el momento de comenzar nuevamente, si el deporte debe de ser integrador de la sociedad y principalmente para los jóvenes pero este debe de empezar por celebrase sin premios, sin dinero de por medio. El deportista debe de hacer deporte por su inquietud sana y aporte a la sociedad de superación de sus propios limites físicos y mentales y no por medallas, prestigio o dinero. El deportista de hoy debe de volver a su esencia. El coronavirus ha frenado esta escalada en corruptela para que reflexionen los deportistas y también los que miramos y los que aparcan su vacio apostando.

El parón no es , "bueno cuando esto se arregle volvemos a la cosa". No es a lo mismo , no podemos volver a lo mismo, tenemos que renovarnos, el deporte en su conjunto tiene que reciclarse humanamente. No podemos hablar de los valores del deporte y después ir al partido de fúbol de nuestros hijos y a la mas mínima enfrascarnos en una pelea a puñetazos con el arbitro con quien sea. Eso no casa con los valores ni es un ejemplo ni para nuestros hijos ni para las futuras generaciones. El deporte mundial esta amenazado en su base por lados oscuros, violencia , discriminación , mafias y un largo etc...

Entonces para qué tanta prisa por ponerse de acuerdo sobre cuándo continuará el evento deportivo. Lo que tenemos que hacer es una introspección mental, profunda, en nosotros mismos , deportistas, presidentes de clubes, entrenadores, competidores y publico en general, ¿Qué queremos?¿Qué estamos buscando? El deporte necesita volver a la esencia y el coronavirus es un aviso en este sentido.