Lo que está por venir

Es increíble todo lo que estamos viviendo. No obstante, nos dicen que esta situación acabará pronto, que pronto podremos salir de nuestras casas tranquilamente y disfrutar de nuestra vida corriente como lo hacíamos antes de que el COVID-19 invadiera nuestra sociedad, pero ¿es esto cierto?¿Volverá a ser todo como antes? Por supuesto que no, no es posible que tras varios meses de parálisis empresarial y social todo vuelva a la normalidad, no es posible que con la increíble cifra de infectados y muertos todo vuelva a ser como antes. Pero ¿cabe la posibilidad de que algún día vuelva todo a la normalidad?