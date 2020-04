Dia Internacional del Beso

El beso , beso infinito en vida, lloran besos arriba en el cielo, llora mi alma, beso perdido en el perfume del agua, tú , niña pequeña, silueta de dormida, un beso regala la vida a los hombres que no quieren besar, solo rugir, en un ir y venir, besos que matan , besos arrepentidos, besos formales, besos de judas. La mañana me recibe gratis, astro rey da un beso mañanero, generoso sin esperar nada, tu me das un beso , esperas algo después, déjame robarte un beso, mariposa, escribo esto del beso brillante la joven , la luna toca la tierra con un beso , mudo lenguaje el beso de la lluvia, pájaros que no cobran por sus cantos ahora escucho por mucho tiempo, llegaran otros mas humanos a regalar todo, el secreto de respirar, un beso de aire que me envuelve y no se lo que siento, las estrellas dan señales y comunican su matemática, sencillos besos , el milagro que quiero entender, este cuerpo que no falla, me ayuda a ponerme en pie todos los días , manantial de vida , puro de besos. Los pisos desaparecieron aquel día , la silla comenzó a moverse de arriba a abajo hasta que se rompió y el coche salio volando hacia el espacio, quedaron con intención los besos.