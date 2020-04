No hay asignaturas "marías"

Una asignatura "maría" es aquella que es fácil de aprobar, y el alumno no se la toma tan en serio como realmente debería. No obstante, como estudiante de 1º de bachillerato, cuando Pedro Sánchez declaró el estado de alarma me di cuenta de la importancia que tenían estas materias en el día a día, independientemente del ámbito académico. La mayoría de la población se encuentra realizando actividades en casa relacionadas con la educación física, plástica y música, para matar el tiempo libre y evadirse de todo esto que está pasando. Por tanto, como alumna creo que se les debería dar muchísima más importancia, pues son al menos tan importantes como pueda ser una asignatura troncal.