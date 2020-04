Als anys setanta, un cap autoritari al parlament que s´iniciava des de temps foscos, se li va ocórrer dir amb veu alta culpant de mentider a un polític nacionalista, sense raó amb tan sols el fonament de la paraula antiga dictatorial. Doncs bé, al sendemà qualques parets i murs varen aparèixer pintats amb una escriptura ben llegible i pública per a tothom, on s´hi deia que el mentider era ell , o siga que s´ho fera veurer perquè les mentides les estava manipulant de males maneres enganyant, en tant en quant el seu deure era mostrar la veritat des del seu càrrec institucional. Altre tipus d´equivocació és el que ha ocorregut al llac eixe d´Escòcia on en diuen que hi ha un monstre perdut al temps, però que dona bons rendiments econòmics pels turistes que recull. Al meu poble un xicot del poble del costat va tenir un accident en una recta lineal amb el cotxe que conduïa tot sol, ens va dir que sembla que havia vist un ós polar que li havia creuat la carretera; en plena Ribera del riu Xúquer igual havia sigut una gavina o un aligot blanc. El cert és que anava una mica mamat i per això la mentidera excusa; igual l´havia vist de veres que s´havia escapat d´un circ proper. Ací a prop, a la ciutat que trepitjo a voltes, ens van a posar platja a la muntanya i de relax sauna d´argila; a més a més al carrer de les botigues i adjacents ens plantificaran unes pistes d´esquí primerenc només per a l´hivern; i des del pic cimal potser tingam tobogan de corda fins a la sorra de la clotxa, o millor un funicular. Mireu-me als ulls que ho duc tot. Al meu amic el mar i a mi quan ascendim al Terrer o a l'Ambròs ens agrada sentir la muntanya i les diferentes accions que et va a provocar, salutíferes i animoses. Sembla mentida que disposem un pulmó verd a ran de poble i encara estiguin els mandataris matussers de la petja honorable, esguardant per aconseguir camells que pugen als turistes a dalt del Collado. I dos ous durs més. Allò que han de cuidar és la salut i l'educació per a sempre.