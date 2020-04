Potser des de la pandèmia de la grip del 1918 no havíem viscut una situació semblant al moment que ara estem patint. A Espanya ja han mort més de 10.000 persones. L'economia paralitzada, la gent a casa i quasi sense poder eixir, les escoles, instituts i facultats tancades. Però de rebot jo veig coses positives: la contaminació de les ciutats ha baixat a xifres inimaginables, els avions quasi no estan circulant, la compra de productes que no són imprescindibles ha baixat moltíssim: roba de temporada o de moda, mobles que no cal canviar, cotxes que encara serveixen i altres. També les apostes, la loteria i altres han desaparegut amb les seues perilloses addiccions. Ah, i el nom del virus em crida l'atenció, si es diu el virus de l'èbola o el virus del VHI per què no es diu el virus de la corona? Sí, potser ràpidament es canvià el nom per protegir Joan Carles I de tota la corrupció de diners que està aflorant o simplement perquè un nom així aniria contra la monarquia.