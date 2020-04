Nos estamos acercando al final del curso y no se sabe si se retomarán las clases o si el curso va a continuar. Los mayores perjudicados en esta incertidumbre de si se retomaran las clases o no, somos los estudiantes. Dudas sobre exámenes, recuperaciones e incluso muchos no saben si van a pasar de curso. Por ello se están pensando soluciones y la que llama a atención es el aprobado general. Siendo claros, los que han estudiado todo el curso no les habrá valido la pena mientras los que no han dado un palo al agua en todo el curso, pasan como todos. No es justo esa solución, desde luego es la más cómoda, aunque yo soy el primero que no me apetece hacer ni un examen más. Es una situación atípica que requiere una solución atípica, en Italia ya lo han hecho, pero espero que la solución sea justa para todos y que nadie salga perjudicado, al menos más de lo que están.