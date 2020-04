Miedos que matan en vida

¿Tienes miedo? No te preocupes, es normal. El miedo es un mecanismo

de defensa que utiliza nuestro cerebro para mantenernos alerta ante un

posible peligro.

Experimentar el miedo es inevitable y no vas a poder luchar contra ello.

Es una batalla perdida.

Vas a tenerlo. De hecho, en muchas de las ocasiones es imprescindible,

porque de lo contrario podríamos perder la vida.

Imagina una situación extrema sin experimentar la sensación de miedo,

como saltar al vacío desde una altura considerable€

Sin él, las especies nos habríamos extinguido hace mucho tiempo.

Jamás le digas a nadie que no tenga miedo ante una situación, porque es

algo que no va a poder conseguir.

Todos vivimos momentos delicados, en los que el miedo se hace muy

difícil de gestionar. Se fuerte en esos momentos.

Haz de él tu aliado y entiende que tu cerebro lo que quiere es protegerte.

Medita cada acto y si de verdad quieres conseguir algo, no dejes que el

miedo te paralice aunque lo tengas, porque lo vas a tener.

Eso sí, analiza cada situación e intenta minimizar riesgos. Si el miedo es

extremo, te detendrá por completo.

Ten muy en cuenta que si el miedo es muy superior al deseo y no logras

invertir las sensaciones, es porque no lo deseas suficiente. Entonces es el

momento de abandonar. No te engañes.

Aprender a gestionarlo es fundamental. Compararlo con el deseo de

conseguir algo, es imprescindible.

«Haz del miedo un aliado»