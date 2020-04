Carta de una madre desesperada

Senyor Marzà:

Soy una madre trabajadora, realizando en este Estado de alarma un trabajo esencial, por lo tanto

no he tenido ningún día libre en este período de confinamiento. Ni tampoco mi marido, que ha

estado realizando teletrabajo, por este motivo abogo a su buen entendimiento y compresión.

Muchos de los servicios que realizamos tod@s los que estamos trabajando durante este

confinamiento son para que usted pueda quedarse en casa y pensar en todo momento, en esa

educación pública de calidad mientras dure el confinamiento. Pero cuál es mi sorpresa ¿?, que

no la veo por ninguna parte.

Tengo un hijo en la ESO, el cual no levanta cabeza del pupitre en 8 horas gracias al fantástico

Plan Mulán en el que tan sólo hay una barbaridad de tareas pero NI UNA CLASE

EXPLICATIVA DE LO QUE HAY QUE HACER.

Tengo una niña en primaria, que está exactamente igual SIN UNA CLASE EXPLICATIVA DE

LO QUE HAY QUE HACER. Y yo me pregunto, ¿por qué este "fantástico Plan Mulan" no ha

proporcionado Ni UNA PLATAFORMA VIDEOWEB para su profesorado, que está a su cargo,

esperando sus directrices, para poder ponerse en contacto con su alumnado y así ejercer su

labor como educadores en estos momentos tan esenciales?.

Mire hay miles de plataformas en el mercado y gratuitas la gran mayoría de ellas, para que todos

los niños y niñas puedan ver y tener clases con sus PROFESORES y PROFESORAS. Por lo

visto los niñ@s de la educación pública no tienen las mismas oportunidades, que las niñ@s de

los colegios concertados o privados, que pena.

Y eso es así señor Marza, las familias que apostamos por una educación pública de calidad

estamos todas desesperadas, decepcionadas y desamparadas.

Déjeme decirle que al igual que todos los profesores y profesoras que se ven abocados a no

poder utilizar plataformas Viewer para poder hablar y ver a sus alumnos porque usted no es

capaz de ver una realidad o mejor dicho una necesidad.

Y no vale decir que no se quiere discriminar a nadie, yo creo que hoy por hoy todas las familias

tienen acceso a un teléfono móvil con whatsapp, donde hasta el día del confinamiento hemos

podido comunicarnos, ver videos€etc de nuestr@s en el colegio, si tenemos herramientas

utilicémoslas, para que dentro de este confinamiento nuestros hijos e hijas puedan sentirse

cerca de sus profesores y profesoras, para que todo esto pueda ser más llevadero para ell@s

porque aunque no lo crea, su profesorado forma parte de la vida de nuestros hijos e hijas y les echan

de menos.

Al igual que todos estamos arrimando el hombro en esta situación dando, días de vacaciones,

perdiendo poder adquisitivo y puestos de trabajo algunos de nosotr@s, creo que usted no está

viendo la realidad y pretende terminar el curso escolar como si no hubiera pasado nada, un 19

de Junio, sin que nuestros hijos e hijas hayan podido ver ni oír a sus profesores ni profesoras,

espero que no continúe inmerso en su burbuja fuera de nuestra realidad.