Fracaso de politicas sociales

Si usted está pasando una situación económica crítica y es vulnerable puede recurrir a la Generalitat o al Ayuntamiento de Valencia. Hoy hace 1 año, en abril de 2019, que inicié el trámite para recibir una ayuda social. Tengo 57 años, estoy desempleado y no cobro ninguna prestación ni subsidio. En abril de 2019 fui a Consellería de Bienestar a informarme sobre ayudas públicas. Me dijeron que hablara con una trabajadora social de mi distrito en Valencia. Me citaron para 2 meses más tarde, en junio, y solicité una Renta Valenciana de Inserción. Acabó 2019 y no tuve ninguna respuesta. En enero acudí a Consellería y me enviaron a Servicios Sociales. Aquí me dijeron que habían remitido una propuesta aprobatoria a Consellería. De vuelta a Consellería me confirmaron que la solicitud estaba APROBADA y que «fuera pasando» para saber el estado de mi expediente. El 3 de marzo volví a Consellería, me dijeron que toda información relacionada tenía que pedirla por escrito y lo hice. Estamos a mediados de abril (10 meses después de la solicitud) con las circunstancias actuales conocidas, y no sólo no he recibido aún la AYUDA sino que tampoco me han notificado nada ni Consellería ni Ayuntamiento. Tras varias llamadas a un teléfono de atención me dicen que «vaya llamando» para ver si aparezco en el listado de percepciones. Pronto cumpliré 11 meses y sigo esperando. Eso sí: «que nadie se quede atrás» no deja de ser un buen slogan. Ferran Genoll. València.