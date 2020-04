Lo primero es lo primero

El Gobierno va a tener que atender a muchas peticiones de muchos sectores buscando respaldo financiero para aguantar esta crisis. Se han hecho miles de ertes a trabajadores no esenciales y muchos otros están de patitas en la calle. Tiene un trabajo por delante el Gobierno muy duro de cara a ayudarles a todos, pero también hay que ser solidarios con ellos. Tienen que ocuparse de muchos asuntos y no solo con ello, tienen que soportar criticas de actores, empresarios, trabajadores€ Todos quieren llevarse una parte del pastel, pero ¿alguien se ha parado a pensar que es lo más importante o solo miran por ello mismos? Parece ser que ahora la cultura es más importante que la sanidad y nos tenemos que ocupar de ayudar a que los actores no pierdan dinero. Es muy injusto, ahora el apoyo y la solidaridad es necesaria y no a muchos artistas quejándose porque las palabras del ministro de cultura. Lo único que se pide es sentido de la razón y estar juntos para salir todos juntos de esta y no estas críticas.