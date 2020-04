Mariano, a toda marcha

Por lo visto si te llamas Mariano ya puedes salir a la calle o por lo menos eso cree nuestro señor expresidente del gobierno. Según las últimas noticias se le ha visto varias veces pasear por los alrededores de su domicilio, igual se cree que no pasa nada por saltarse el confinamiento que el resto de los mortales estamos cumpliendo. Por si no lo sabe se decretó el estado de alarma. ¿O es que usted no lee? Le pregunto eso y no utilizo el verbo pensar ya que es obvio que esto último no lo hace. Pensar en plural, vamos. Soy un adolescente acostumbrado, como usted, a practicar deporte todos los días y puedo asegurarle que no he pisado la calle desde el minuto cero y seguro que mi vivienda no tiene las medidas de la suya. Como dijo usted una vez «un vaso es un vaso y un plato es un plato» Menos frases tontas y a predicar con el ejemplo.