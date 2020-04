Renfe no aplaude a nuestros sanitarios

Renfe Cercanías en Valencia a favor del coronavirus , quita todos los trenes punta de la mañana de Sagunto a Valencia, deja uno a las 7:26 h. que hace todas las paradas y el personal que entra a las 8, gran parte sanitario, no llega a los hospitales a su hora. El problema es menos trenes más pasajeros en una misma hora y el peligro de aglomeraciones, por lo tanto se favorece en contagio. Y de vuelta horarios de las 14:50 horas cuando la gente sale a esa las 15:00 hora. La vergüenza de Renfe en Valencia. Como siempre solo miran el dinero. La delegación del gobierno en Valencia espero que actúe .

La impotencia de muchos sanitarios que no se ven apoyados por esta empresa que se beneficia de ellos durante todo el año como usuarios .

Ayudemos a estos luchadores de primera línea . No solo con los aplausos les ayudamos.

Gracias si con esta publicación ayudamos en algo.