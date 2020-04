¡Derecha, espabila, no te engañes!

¡Estáis locos!. Según las ultimas noticias, nadie de la derecha está dispuesto a

hacer un pacto; pero el PSOE pacta con todo su abanico de extrema izquierda. El

"divide y vencerás" lo tienen muy claro los de la izquierda.

Si la derecha no es capaz de unirse y hacer un pacto de urgencia nacional,

de sentido común y no de partido (pues es una urgencia), millones de familias en

ERTE (en situaciones precarias) estarán con la inseguridad de pasar al paro.

Señores de la derecha, ¿de verdad se creen ustedes que a las familias les interesa

conocer la guerra de partidos, las demandas judiciales, el no entendimiento y la

división entre Ustedes?.

No, a las familias lo que les interesa en este momento tan oscuro es sacar

adelante a sus miembros y en qué van a trabajar; ¡¡no con limosnas!!, ni con ir a la

cola de ningún paro.

Así pues, señores de la derecha (ahora divididos), ¡quítense las gafas de

colores azul, verde y naranja! y piensen más en los españoles como ciudadanos.

Porque al final, hartos de ver como se pelean entre ustedes mientras la izquierda se

mantiene unida, ya no les votarán; seguirán ganando ellos y tendremos gobernantes

de izquierdas para años y sufriendo el mal que siembran y producen, a todos los

niveles, en las sociedades que gobiernan.

Por favor, déjense (¡ya!) de luchas, egoísmos, protagonismos personales y

cabezonería que, en este momento, no llevan a nada y todo esto es lo que menos les

interesa a los ciudadanos, en este momento, y únanse de una vez para sacarnos a

flote; sí repito: ¡sacarnos a flote!.

Olvidemos las estrategias políticas, por favor, en estos momentos. Olvidemos

los votos (¡¡ no es el momento!!).

Derecha, os digo que ha llegado la hora de la cordura; de arrimar el hombro

y ceder todos, sin fisuras, ante la gran crisis que se nos avecina.

Solicito una tregua política de un año. Sin insultos, sin querellas, sin

reproches, € por el bien común de los españoles. Si no hay pacto, la culpa será de la derecha.