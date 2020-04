¡Bendito encierro!

Que tengamos que estar encerrados es inevitable, se veía venir desde el contagio número uno en Italia, pero no, el gobierno ha "hecho mal" encerrándonos, ¿no es así?

El problema viene cuando el gobierno impone una orden, una alerta general, y los que se creen más listos que el propio presidente y compañía, hacen lo más incauto: irse sin pensar que pueden contagiar a los habitantes, que pueden expandir el virus a los que SI cumplieron el decreto ley. No somos ciegos, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que el gobierno ha llegado tarde, unas semanas tarde, pero eso no hubiese quitado la cuarentena, ni mucho menos. Solo hubiesen obtenido críticas y más críticas. ¿Mala gestión? Puede ser, pero es una cosa nueva, que a ellos nunca les ha pasado. ¿Cómo puede ser que la gente se queje de que no hay médicos, si los recortes en sanidad no los hicieron ellos? Ahora imagina que en lugar del PSOE y UP, hubiese mandado la derecha (Vox, Cs y PP), la situación hubiese sido de lo más conmovedora, la razón para el jefazo y la sanidad privada, de lo más tranquila. ¿Cómo puede ser que ante una situación como esta estén aprovechando para tumbar al nuevo gobierno?

La gente ante estas situaciones saca su lado más oscuro y, aunque en ocasiones Pedro Sánchez se lo merezca, tenemos que estar unidos ante esta epidemia. Cuando termine tendremos tiempo de criticar, ahora solo sirve para que algunas personas decidan no hacerle caso a nuestro presidente. Así que, desde el confinamiento, pido que la gente se calle, que se guarde sus comentarios malos, el gobierno hace cosas mal, pero también muchas buenas. Solo tenemos que esperar, callados y obedeciendo a los profesionales, médicos y presidente.