Lo bueno y lo malo en el Clínico

Voy todos los jueves a llevar a mi madre a un tratamiento que le ponen desde hace seis semanas. Por supuesto no es un sitio donde vas por gusto, pero quiero agradecer la simpatia y amabilidad de las personas de Urología ,1 piso. Pensaba, y lo voy a hacer, un escrito agradeciendo su modo de trabajar incluso bajo estas circunstancias que nos ha tocado vivir, desde limpieza hasta médicos, pero hoy justamente, la guardia de seguridad que estaba a las 10,05 de la mañana en el acceso de maternidad, no en entrada principal, ¡¡ me ha preguntado que dónde iba. Le he contestado y no me permitía el acceso; que los papeles los tiene mi madre, que ya estaba arriba y que yo había ido a aparcar, que subía y se lo mostraba. Pues no, broncas. Que es la primera vez que me paran; que si tu compañera lo que hace los últimos jueves es fumar fuera... Señores de la empresa, den unos cursos a sus guardias de seguridad, que no están en un polígono industrial dando acceso a material. Somos personas que lógicamente no van a pasar el dia allí. Adela Iñiguez. València.