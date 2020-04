Se sabe que la igualdad de género en el ámbito deportivo ha avanzado mucho desde sus inicios. Pero, ¿realmente ha avanzado tanto como creemos? A pesar de que grandes marcas como Nike, mediante anuncios, hayan intentado concienciar a la gente de que las mujeres en el deporte no son menos, y me gustaría saber ¿por qué sigue sin haber el mismo reconocimiento, ni las mismas recompensas? Si el esfuerzo no se mide, si no depende de sexos, ni entiende de deportes, ¿por qué se tiene que reconocer más a unos que a otros?.

Muchas mujeres han logrado victorias que merecen ser recordadas, pero al no darles la importancia que merecían, han acabado siendo campeonas olvidadas.