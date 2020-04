Las mascarillas, las fechas y la parodia

Que si 1,714.000 mascarillas y 1714 año del asedio con tropas de Napoleón. Como estamos en cuarentena y no puedo ir a otro sitio, ando riéndome de un lado al otro del pasillo sin poder parar de hacerlo. Me veo a los dos humoristas, con las fundas de nariz rojas de payasos tratando de hacernos llevar lo mejor posibles estos días, discutiendo sobre el significado de los números y su coincidencia de las fechas. Y siempre entre risas y carcajadas me digo o como se puede ser tan torpe para hacerlo o como se puede ser tan tonto para sentirse ofendido. ¡Que mejor que reírse con ellos! ( solo me queda la salida de que es un acto de solidaridad buscando nuestro humor) En las paredes del pasillo me tengo que apoyar cuando me imagino a Sánchez, con cara de malo, sumando mascarillas o a Mitjà tot ofés por la coincidencia con las tropas de Napoleón. Sí, ya solo me producen risas, pues ¿qué más me queda?. ¡por fin me llego la prueba de la parodia de los políticos!Me desconcierta y me perpleja semejante problemática.