Vamos a ser realistas

Siempre deseé la jubilación, no por dejar de trabajar, sino por poder hacer algo por los demás. De hecho es que me prejubilé a los casi 53 años y al poco tiempo fui como voluntario a un centro de Cáritas Diocesanas donde cuidaban a enfermos de sida. Y allí estuve 5/6 años colaborando.

En ese tiempo todo el cariño que di a los residentes enfermos, fui muy recompensado por parte de ellos, pues recibí muchísimo de los enfermos. Todos fueron muy agradecidos con los voluntarios que íbamos diariamente a cuidarlos, o hacerles compañía que falta les hacía.

De las muchas cosas que aprendí estando de voluntario, es que el ¡"bicho" del VIH (sida) era mutante como la mayoría de los virus, por lo que no podían crear una vacuna determinada que evitara los contagios, y esto hace más de 15 años. De hecho es que en la actualidad dicha vacuna aún no existe, estamos casi igual que al principio y eso que ha pasado un montón de tiempo.

Verdaderamente esto es lo que a mí más me preocupa y asusta, ya que al no ser médico, ni biólogo ni nada que tenga que ver con medicina, la vacuna del coronavirus me hace pensar, que tampoco la puedan crear de una vez y para siempre, y que con ella se pueda evitar y acabar con esta pandemia que tantas vidas está segando, dejando a las familias con una tristeza inmensa por no poder estar con sus seres queridos en sus momentos finales, y lo que es más triste aún no poderle dar el último .

Hoy 12 de abril, se ha ido mi hermano por culpa de esta nueva enfermedad vírica, por supuesto dejando desolados a todos los familiares y amigos más allegados, en especial a su esposa y a sus dos hijos.

Mucho me temo, que cuando la encuentren, espero que así sea, la vacuna y medicación para poderla combatir, no sea demasiado tarde, pues los fallecidos por desgracia ya se cuentan por miles. Y otra cosa es también, es que debemos estar preparados, por si en breve antes del 2021 o en ese año, vuelva a reaparecer distinta y posiblemente más agresiva, a la que tenemos en la actualidad.

Deseo que el gobierno que sea, esta vez no baje la guardia y tenga los deberes hechos para poderla combatir con los medios y medicación adecuados, porque en lo humano ya lo tenemos y sabemos cómo son nuestros héroes sanitarios.