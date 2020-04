Ha llegado el momento, el momento de reaccionar, esto no es una broma y tampoco es fácil. Nos estamos ahogando en un mar de agonía y ansiedad que nos consume y del que es difícil salir, pero no imposible. Esta situación nos está dejando sin fuerzas y sin esperanzas de futuro, pero si nos mantenemos unidos todo esto cesará antes y se podrá volver a la normalidad, todo el sacrificio no habrá sido en vano y esta experiencia quedará en un mal recuerdo y recibiendo como recompensa la fortaleza que hemos conseguido día tras día armándonos de paciencia, reconfortándonos con lo que nos espera y sabiendo que un día más es uno menos. Irene Luz Villar. València