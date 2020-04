Agradecimiento infinito

Siempre me han dicho que hay que sacar la parte positiva de las cosas, y yo pienso, ¿Cuál puede ser la parte positiva de este virus que nos ha tocado vivir?

Pues, lo más positivo que está pasando es ver cómo la gente se desvive por los demás, esos médicos que ponen en juego sus vidas pero que siempre tienen la mejor cara para los enfermos, cómo celebran las altas de los que han sido sus amigos durante tantos días y a los que han salvado las vidas, y digo médicos pero en ese grupo no hay que olvidar enfermeras, celadores, limpiadoras€, al final todos cuidan de sus pacientes.

Barrenderos, cajeras de supermercados, conductores de autobuses€hay tanta gente que trabaja por los demás y no nos damos cuenta.

Y que podemos decir, de la solidaridad de esas personas con grandes fortunas que están colaborando para comprar tanto material necesario, muchos de ellos nunca sabremos quienes son porque colaboran desde el anonimato.

En estos momentos solo se puede decir ¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!