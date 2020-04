Mucho más que encerrarnos

Nadie me puede negar que España actuó tarde ante la propagación del coronavirus SARS- CoV-2. Nadie me puede negar que España no se anticipó a lo que se nos venía encima. No se pueden escudar en que otros países han reaccionado igual, porque precisamente esos otros países están ahora peor que el resto. Hay muchos países de nuestro entorno que han previsto el riesgo e hicieron acopio de materiales, pensaron mínimamente un plan de como abordar la llegada de la epidemia, en definitiva se prepararon en mayor o menor medida para afrontar el coronavirus a pesar de todas las incertidumbres que existían y siguen existiendo.

Por esa falta de previsión, no hemos podido identificar y acotar los brotes de la entrada del coronavirus a España y cuando se han empezado a evidenciar casos ya estábamos en el inicio de una metástasis. En lugar de afrontar la epidemia de una forma mínimamente ordenada y controlada, pasamos, en escasos días, a apagar fuegos, a la guerra de trincheras, a combatir contra un enemigo sin apenas conocer cómo. Y hemos estado en esta situación de apagafuegos hasta ahora, con la única ventaja de que conocemos un poco más al adversario.

Pero, aquellos que por su condición de gobernantes han asumido el mando de esa contienda son los que menos han aportado. Han establecido un estado de alarma para prácticamente nada, han adquirido el control de las autonomías pero se eximen de toda responsabilidad apelando a la deslealtad de los subordinados regionales ante los desaciertos. Las iniciativas que han ido surgiendo en la compra de materiales, fabricación de los componentes que escaseaban, cesión de hospedajes,... han venido de entidades privadas o de la sociedad. La actuación de ese mando único se ha limitado prácticamente a comparecencias en los medios cuya finalidad no era informarnos de como actuar ante el coronavirus, enseñarnos a lavarnos las manos; más bien han provocado lo contrario, más incertidumbre, miedos e impotencia ante semejante avalancha de contradicciones. No, no, como hemos evidenciado con el paso de los días, la verdadera finalidad de estas comparecencias ha sido lavarse las manos en público como Poncio Pilatos. Están continuamente despojándose de toda responsabilidad, lavando su imagen.

Ahora nos están hablando de reconstrucción cuando todavía los daños son menores, en lugar de tomar iniciativas para mantener a flote cuanto más se pueda y apuntalar el resto para que los destrozos sean menores.

Nos dijeron que estábamos en guerra y, en lugar de orientar la industria a las necesidades de la contienda, la están dejando morir mientras tenemos problemas de abastecimiento de EPI's, test, respiradores,..., recurriendo a mal-comprar en el extranjero.

¿Para qué han decretado el estado de alarma? ¿Sólo para encerrarnos en nuestros hogares?

Una autoridad que se precie identificaría a los que disponen del conocimiento para la fabricación de los componentes esenciales y les instaría a que pongan su experiencia a disposición de otras empresas para maximizar la producción si ellos no alcanzan a cubrir las necesidades, se dirigiría al sector textil nacional y les instaría a confeccionar mascarillas , batas,..., a la industria electromecánica les dispondría para la fabricación de respiradores, equipos de medida y análisis,..., a la industria química y farmacéutica les requeriría que se reorientasen a la fabricación de test, geles desinfectantes,... y de esta forma redirigir nuestro tejido industrial a las necesidades de esta situación excepcional.

Sin embargo, al mando del "estado de alarma" se le ha anticipado la iniciativa privada o individual, y ni siquiera ha sido capaz de agilizar las homologaciones de las nuevas fabricaciones.

Una autoridad que se precie, en una situación como ésta, asume de propia mano el reclutamiento de trabajadores, ya sea de la lista del paro o del resto de la sociedad que se presten a trabajar temporalmente en el campo (haciendo un llamamiento en esas comparecencias públicas, estableciendo el canal para que contratantes tengan acceso a los interesados), para cubrir las necesidades de temporeros en la recolección de frutas y verduras.

El Mando del "estado de alarma" se ha limitado a estimular esa contratación permitiendo que el parado pueda cobrar simultáneamente la prestación y la remuneración que les corresponda por sus jornadas de temporero.

Una autoridad que se precie es aquella que asume su responsabilidad, establece un plan de acción, aun sabiendo que se puede equivocar, y proyecta a la sociedad un escenario transitorio que presagie ciertas certidumbres que permita unificar el esfuerzo de todos los individuos en la dirección marcada, en lugar de ir dando bandazos y adaptando los mensajes a sus propias conveniencias.

Una autoridad que se precie, identifica de inmediato el riesgo en las residencias de ancianos y asigna a cada una de ellas un equipo móvil y envía personal médico a cada residencia para supervisar las medidas de higiene y de tratamiento de cualquier persona sintomática, en lugar de llenarse la boca en sus homilías de que los ancianos son su primera preocupación y dejarlos en manos de sus cuidadores, sin darles ninguna formación, ni instrucción, ni orientación, como si ahí no pasara nada.

En definitiva, son es estas situaciones excepcionales donde se miden las bondades de nuestros políticos, que deberían tomar el estandarte y encabezar y gestionar el cambio hacia un estado y una economía de guerra, es decir, tomar el toro por los cuernos, en lugar de acudir a la foto de la inauguración del hospital de campaña del IFEMA, parapetarse detrás de los "expertos", aburrirnos con sermones de mentiras y cinismo, y lloriquear y mendigar dinero a la UE.

Unos políticos que se precien hubiesen intuido algo de gravedad en la epidemia que se vivía en China y valorado los riesgos para anticipar las medidas para prepararse mínimamente para lo que pudiera venir, en lugar de estar enzarzados en las rivalidades con sus adversarios, en su única ambición: conseguir una silla en el congreso.

Yo, que no soy ni político, ni consejero, ni "experto" les puedo asegurar que existe alternativa más allá del confinamiento (que siempre nos han vendido como la única solución) para contener la expansión del coronavirus y mantener las constantes vitales de nuestra economía, mientras dure esta pandemia.

Pero para ello es esencial un factor del que carecen nuestros políticos que es la confianza en sus ciudadanos. Tendrían que saber delegar la responsabilidad en cada ciudadano y confiar que cada uno va a aportar su granito de arena para, en este caso sí, juntos, sobrepasar esta situación. Nuestros políticos, que solo cuentan con el pueblo en época electoral, nos han apartado, dándonos el papel de héroes por permanecer encerrados o por denunciar a nuestros iguales.

Pidamos a todo el entramado político (gobierno, partidos, consejeros, "expertos",...) que, por dignidad, den un paso atrás y designen un equipo gestor de verdaderos EXPERTOS (los que conocen realmente la crudeza de sus áreas de conocimiento porque se han arremangado, se han puesto el mono, la han vivido y sufrido) para que lideren la gestión de esta situación de crisis.

Se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Las autoridades que tenemos, simplemente, no saben cómo.

Que dejen a los que saben para no hundirnos en la más profunda de las miserias y salvar muchas vidas, víctimas de la pandemia y víctimas de la penuria a la que nos dirigiremos si no se actúa de forma correcta desde ya.

Y con esto no estoy pidiendo que salgamos a la calle, que rompamos el confinamiento. No, eso sería peor, no es momento de una revolución, pero si hagamos saber a las autoridades que hemos descubierto su pantomima y que este papel que les ha tocado vivir es demasiado grande para ellos, que no somos héroes sino marionetas muy conscientes de la situación y con ganas de actuar para evitar un futuro incierto.

PIDAMOSLES QUE SE APARTEN.

Yo así lo pido con este escrito.