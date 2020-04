Leo en el ejemplar de hoy domingo el artículo del Sr. González Pons sobre las armas de las próximas guerras, muy acertado, pero no indica lo que las motivará. Las que creo nos tocan mas de cerca serán por el agua, cuando a base de gobiernos inútiles que no miran mas allá de su beneficio los nacionalistas consigan su ansiada independencia, y se formen Reinos de Taifas en Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha y porque no en Valencia (Por la parte que nos toca), y no llegue a Cataluña el agua del Ebro, a Valencia la del Júcar y el Segura por el robo egoísta de la misma, comenzará la guerra y no será solo de virus, estos inutilizarán las armas, pues hoy casi todas funcionan con ordenador, volveremos a la infantería clásica, artillería, etc, y lamentablemente no tendremos gente preparada para luchar por lo nuestro, pues actualmente hay mucho iluso confiando en la bondad del vecino.

No soy belicista, al contrario maldigo al que sale de su casa para atacar al vecino, pero debemos estar preparados por si es el vecino el que viene a por nosotros.