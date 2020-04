Los adolescentes, grandes olvidados

Los grandes olvidados serán los adolescentes, unos fantasmas,tal vez una generación perdida para el gobierno?.

El día 21 el Gobierno de España determinó,que los menores de 14 años podrían salir a la calle a partir del día 27, siempre que fuera acompañado de un mayor de edad, decisión que me parece muy coherente al igual que el gobierno haya empatizado con los niños, que lo que necesitan a su edad es, correr, saltar y relacionarse.

Pero el Gobierno también se olvida de 1,4 millones de adolescentes españoles, aquellos que tienen entre 15 y 17 años,los grandes olvidados en esta situación, me pregunto si los ministros que deciden adoptar estas decisiones se piensan que los adolescentes no sentimos la necesidad de salir a la calle y despejarnos de los que está siendo nuestro día a día encerrados entre cuatro paredes

.

Pienso que el Gobierno actual de españa tiene que subir en calidad respecto a las decisiones que está tomando y rectificar en muchas de ellas.