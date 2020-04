¿Dónde están los crespones negros por esos 15.000 o 20.000 ciudadanos que han muerto en nuestro país, víctimas de una pandemia brutal que nos ha cogido a todos desprevenidos? ¿Dónde las banderas a media asta en los organismos oficiales? ¿Dónde los responsables que, a pesar de los avisos y recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, no supieron o no quisieron tomar las medidas adecuadas para la prevención o minimización de lo que se venía encima? En las televisiones públicas y privadas se mofaban o minimizaban el peligro del virus, aconsejando y animando a la asistencia a concentraciones masivas, que ya se sabía eran un peligro. ¿Dónde están los crespones negros por esos sanitarios muertos, que se han tenido que enfrentar sin apenas protección, porque el ministerio de Sanidad, en manos de un ministro cuota, no ha sabido hacer frente a tan grave situación? ¿Dónde los crespones por nuestros mayores, abandonados en su debilidad, porque los escasos recursos eran necesarios para otros infectados con más posibilidades de supervivencia? Todos merecen crespones y banderas a media asta, aunque eso sea reconocer públicamente la magnitud de esta tragedia y no sea políticamente rentable.