Por una información veraz

Durante esta cuarentena, estamos viendo por una parte el mejor lado que puede tener la humanidad en esta pandemia. Por ejemplo cuerpos sanitarios, organizaciones no gubernamentales, ayudas económicas y un largo etcétera. Pero por otro lado, la ignorancia y la falta de información brillan por su ausencia. Internet es una herramienta que es un medio para difundir todo tipo de información y en esta pandemia ha sido fundamental para transmitir medidas de seguridad, síntomas€ No obstante, existen otros que se aprovechan de esta situación para obtener beneficio propio, además de difundir mensajes erróneos sobre este virus. ¿Quién no ha visto alguno de estos bulos? Beber infusiones que "curan" el virus, tomar enjuague bucal€ La gente que habla sin conocer y que además tienen gran influencia sobre cierta población no ayudan a que la propagación del virus se ralentice. Por no mencionar la creación de noticias, tweets y fotos que son completamente falsas pero que acaban confundiendo al resto de ciudadanos. Parece que ahora todos somos expertos y necesitamos hablar de este tema como si de verdad fuéramos especialistas en esta situación, pero la verdad es que no es así. Como petición de una ciudadana más, dejemos de distorsionar la labor de otras personas que trabajan para informarnos cada día.